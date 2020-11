Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'OMS conferma l'alta percentuale di morti per covid, e si mostra scettico sul calo dei contagi.

Il direttore aggiunto dell’Oms Ranieri Guerra specifica come ci siano ancora molti morti per covid, ma ci sia una migliore cura per i malati dopo la prima pandemia. Per quanto riguarda un calo dei contagi, Ranieri Guerra rimane ancora molto cauto: “Servono molti “se” prima di vedere un effettivo calo dei contagi”.

Ranieri Guerra: “Molti morti per covid”

In un’intervista rilasciata a Repubblica, il direttore aggiunto all’Organizzazione Mondiale della Sanità Ranieri Guerra avverte “Ancora tanti morti per covid, e la curva non ha iniziato a scendere“.

Per il direttore aggiunto, infatti i fattori da tenere in considerazione sono molti, prima di vedere un effettivo calo dei contagi: “Servono molti ‘se’ prima di vedere un calo dei contagi nei prossimi giorni.

Se continuiamo a gestire la situazione come negli ultimi 15 giorni e mantenere la disciplina, se evitiamo di fare gli scemi come in estate, vedremo presto la flessione della curva“. Solo a queste condizioni quindi per Ranieri Guerra si potrà parlare di una riapertura.

Natale di sacrificio

Sempre parlando del numero di decessi, Guerra aggiunge: “Siamo quasi al livello della primavera, ma a fronte di contagi molto più numerosi. Quindi sì, la letalità è nettamente diminuita.

Tuttavia, sappiamo trattare meglio i malati anche se non abbiamo una cura decisiva“.

Infine, per quanto riguarda il Natale e le vacanze, ecco il consiglio:“Il messaggio resta chiaro. Natale con i tuoi, e capodanno pure, perché non possiamo sacrificare ancora una volta i risultati ottenuti con sangue, sudore e lacrime”.