L'aeroporto di Fiumicino attiverà da dicembre corridoi Covid tested per i passeggeri provenienti dagli Stati Uniti.

L’aeroporto di Fiumicino è il primo scalo europeo ad attivare corridoi cosiddetti Covid tested con alcune destinazioni degli Stati Uniti: si tratta di una modalità che permette di evitare la quarantena fiduciaria una volta arrivati in Italia.

Corridoi Covid tested a Fiumicino

Il protocollo disciplinato con un’ordinanza dei Ministeri della Salute, dei Trasporti e degli Esteri prevede che la sperimentazione parta già dal mese di dicembre. Riguarderà in particolare i voli provenienti dagli aeroporti americani di New York JFK, Newark e Atlanta con destinazione Fiumicino.

La procedura prevede che alle persone a bordo vengano effettuati due test molecolari o antigenici: uno non più di 48 ore prima dell’imbarco e un altro allo sbarco in Italia.

La fase sperimentale servirà per valutare l’efficacia e la funzionalità della nuova modalità di viaggio. L’obiettivo è quello di renderla più ampiamente disponibile in vista della prossima stagione estiva.

L’aeroporto in questione è il primo in Europa ad attivare questa procedura avvantaggiandosi dell’esperienza già acquisita sui voli Covid-tested Roma-Milano operativi dal 16 settembre scorso. Ma anche delle strutture di testing rapido già operative presso lo scalo. All’area dedicata agli arrivi è infatti attivo un centro per effettuare test rapidi che danno il risultato in meno di 30 minuti.

Vi è poi un drive-in presso il parcheggio Lunga Sosta di Fiumicino disponibile tutto il giorno anche alla cittadinanza oltre che ai passeggeri.

Grazie a questa sperimentazione lo scalo romano è l’unico al mondo ad aver ottenuto da Skytrax il rating massimo di 5 stelle sui protocolli anti-Covid. Aci Europe lo ha anche scelto per il terzo anno consecutivo come miglior scalo in Europa.