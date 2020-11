Trentino, incidente: auto si ribalta, morta 16enne

L'auto, su cui viaggiavano quattro giovani, è sbandata e si è ribaltata.

Terribile tragedia sulle strade del Trentino, la sera del 28 novembre 2020. Una ragazza di 16 anni è morta in un incidente che si è verificato intorno alle ore 18, mentre era in auto con altri tre giovani. Una sbandata, senza collisioni con altri veicoli, e improvvisamente l’auto si è ribaltata, non lasciando scampo alla ragazza.

Incidente in Trentino

L’auto su cui viaggiavano i quattro giovani si è ribaltata dopo una sbandata senza collisioni con altri veicoli. L’incidente è accaduto sulla strada provinciale 34, nel Comune di Tre Ville, nella frazione di Preore. Sul posto è arrivata subito la polizia locale delle Giudicarie, i carabinieri, i vigili del fuoco di Tione, intervenuti con la pinza idraulica, e i volontari di Preore.

I tre giovani a bordo dell’auto sono stati trasportati per le cure mediche negli ospedali di Trento e Rovereto. Per la ragazza di 16 anni di Zuclo non c’è stato nulla da fare. Secondo la ricostruzione della polizia locale, che ha svolto i rilievi con il supporto dei carabinieri delle Stazioni di Carisolo e Tione, il ragazzo di 22 anni che guidava l’auto della madre, una Toyota Yaris, ha perso il controllo finendo contro alcuni alberi ai lati della strada.

A bordo della macchina c’erano quattro giovani della zona. Oltre al conducente, residente a Caderzone Terme, e alla vittima di 16 anni, residente a Zuclo, che è deceduta sul colpo, erano presenti anche un 22enne di Strembo e una 15enne di Giustino. I tre feriti sono stati trasportati in gravissime condizioni con l’elicottero dei soccorsi negli ospedali di Trento e Rovereto. Sul posto, oltre all’elisoccorso, sono intervenute anche numerose ambulanze, oltre ai vigili del fuoco di Tione e Preore.

Il pubblico ministero Alessandra Liverani ha aperto un’indagine sull’incidente.