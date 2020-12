Episodio tragico in provincia di Varese. Un uomo di 53 anni è morto schiacciato da un albero a causa della neve.

Succede a Golasecca a Varese. Un uomo di 53 anni di rientro dal lavoro è morto schiacciato da un albero che non avrebbe retto il peso della neve. L’uomo era riuscito a liberarsi dal peso, ma poco dopo è crollato a bordo strada.

Inutili i soccorsi. Nonostante gli sforzi di rianimare l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare. L’uomo sarebbe stato già in arresto cardiaco. Sul posto oltre al personale sanitario del 118 sarebbero giunti anche carabinieri e vigili del fuoco.

Nel frattempo la grande nevicata in provincia di Varese avrebbe causato moltissimi disagi. Strade bloccate, disagi alla circolazione, lunghe code sono solo alcuni dei problemi causati nel varesotto. Il sindaco di Varese a questo proposito ha dichiarato: “Non nascondiamoci.

Non nevicava così da tantissimi anni e molte strade non sono in buono stato.

Maltempo a Varese, uomo morto schiacciato

Varese infatti è stata colpita da una nevicata eccezionale che ha causato numerosi disagi alla viabilità e alla circolazione.

Sulla rampa che da Sesto Calende porta a Golasecca, una decina di veicoli sarebbero stati in grande difficoltà tanto che avrebbero portato il sindaco a valutare se chiudere la strada al traffico.

Le parole del sindaco di Varese

Nel frattempo il sindaco di Varese ha commentato i grandi disagi che hanno coinvolto Varese e provincia: “Non nascondiamoci. Non nevicava così da tantissimi anni e molte strade non sono in buono stato.

Questa nevicata è molto più seria. Le squadre sono al lavoro da stanotte ma la neve continua a cadere abbondante e senza tregua”.

Il sindaco ha fatto un appunto commentando il fatto che molte auto ancora non erano provviste di gomme invernali: Questo di certo non aiuta anche perché se si crea traffico sulle strade a causa di auto bloccate senza le gomme adatte anche gli spalaneve non riescono a lavorare bene”.