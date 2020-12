Per il maltempo abbattuto sul Veneto un ponte è crollato nel bellunese. Oltre 400 gli interventi dei Vigili del Fuoco.

A causa del maltempo, in Veneto un ponte è crollato, e con esso nel greto del torrente sottostante è precipitato anche un mezzo dei vigili del fuoco. Il fatto è accaduto nella serata di sabato 5 dicembre a Gosaldo, in provincia di Belluno.

Proprio nella provincia bellunese i vigili del Fuoco hanno impiegato circa 5o squadre e compiuto almeno 130 interventi per soccorrere la popolazione in difficoltà. A causa del maltempo e quindi del crollo del ponte, ora la viabilità è assai limitata.

Quel ponte, infatti, rappresentava una delle strade d’accesso alla zona. Al momento l’unica strada praticabile è la 347 (per Focella Aurine). Il resto delle strade hanno subito frane e smottamenti.

La situazione rimane tuttora complessa nel bellunese. Acqua e detriti hanno invaso la statale 51 di Alemagna nel tratto di Valesina di Valle di Cadore. “La Statale è praticamente un fiume rimanete a casa se non è urgente” fa sapere il sindaco Mariana Hofer.

Si registrano numerose interruzioni stradali in più punti della provincia. In Veneto tra la notte di sabato 5 dicembre e le prime ore del mattino di domenica 6 dicembre, i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 400 interventi tra Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia.