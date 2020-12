Aveva regalato dose fatale alla fidanzata: ora lui è in overdose

Ragazzo di 21 anni grave in ospedale per overdose. Era indagato per la morte della sua ragazza.

Quella che è accaduta a Terni è una tragedia nella tragedia. Un ragazzo di 21 anni è stato lasciato davanti all’ospedale in gravi condizioni, a causa di un’overdose di droga. Si tratta dello stesso ragazzo indagato per la morte della fidanzata, a cui aveva regalato una dose fatale di droga per il diciottesimo compleanno.

Ragazzo in overdose

Francesco è lo stesso ragazzo che è stato indagato per la morte della fidanzata Maria Chiara Previtali, uccisa lo scorso 10 ottobre a causa di una presunta overdose di eroina, che le aveva regalato lui per il suo compleanno. Il 21enne è stato lasciato davanti all’ospedale della cittadina umbra in gravi condizioni, come ha riportato il Giornale. Il giovane è stato abbandonato in quello stato nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 dicembre 2020.

Francesco si trova in queste condizioni all’ospedale proprio a causa di un’overdose di droga, come accaduto alla sua fidanzata.

I medici lo hanno rianimato con quattro fiale di Narcan e poi hanno lanciato l’allarme ai carabinieri, che si sono subito attivati per aprire le indagini e cercare di scoprire chi è stato a lasciare il 21enne in quelle condizioni per strada, davanti all’ospedale. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Terni, stanno mantenendo il più stretto riserbo.

Francesco non aveva una bella reputazione in paese, soprattutto perché deve rispondere di omicidio preterintenzionale per la morta della fidanzata Maria Chiara Previtali, avvenuta la sera prima del suo diciottesimo compleanno. La ragazza era stata trovata a casa di lui, priva di sensi, stroncata dalla droga che aveva chiesto come regalo di compleanno.