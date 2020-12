Il primo cittadino Mattia Palazzi ha preannunciato che è pronto a "chiudere" la città mediante un'apposita ordinanza.

Anche le vie di Mantova, in questi primi giorni di zona gialla, sono state prese d’assalto dalla folla a caccia di regali o di svaghi dopo più di un mese di clausura. Subito è intervenuto il Sindaco Mattia Palazzi, da poco riconfermato alla guida della città, che, con un post su Facebook, si è detto pronto a firmare un’ordinanza che vieti la circolazione al posto del Governo.

Folla in strada a Mantova

“Il Governo sta valutando restrizioni dalla Vigilia a capodanno – ha iniziato il primo cittadino della città natale di Virgilio -. Io sono d’accordo, perché è del tutto evidente che il sovraffollamento registrato domenica 13 dicembre, in tutte le città, compresa la nostra, è ingestibile e i dati dei contagi non consentono altri errori“. Ma Palazzi non ha la minima intenzione di aspettare le lungaggini del Governo. Avrebbe infatti già chiesto al comandante della polizia locale “di studiare apposita ordinanza comunale restrittiva”.

Sulla stessa linea del Sindaco di Mantova, anche il sindaco di Milano Beppe Sala e quello di Bergamo Giorgio Gori. “Le persone, al netto degli irresponsabili che vanno sanzionati, fanno ciò che è consentito. La responsabilità di evitare sovraffollamenti è di chi decide”, ha continuato Palazzi. “Far crescere i contagi e tornare zona rossa per settimane o mesi sarebbe un danno pesantissimo per Mantova. Pertanto se il Governo non dovesse procedere lo farò io, adottando una mia ordinanza restrittiva.

Da autorità sanitaria locale è mio preciso e primario dovere tutelare la salute pubblica e non intendo venir meno”.