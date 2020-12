Ha attraversato a folle velocità varie città della provincia di Modena dando vita a un vero e proprio inseguimento.

Inseguimento ad alta velocità per il personale di polizia che ha fermato, non senza difficoltà, una vettura che non si era fermata all’alt. Sulla superstrada Modena-Sassuolo è iniziato un inseguimento molto teso che ha impiegato diverse pattuglie di zona.

La vicenda parte dalla cittadina di Formigine, distante 10 chilometri da Modena, con un normale posto di blocco. Il sistema di videosorveglianza segnala una vettura senza copertura assicurativa, ragion per cui i vigili sono pronti a fermare il conducente. Al momento dell’alt, però, l’uomo a bordo della Audi A3 parte a tutta velocità e cerca persino di investire un agente.

L’inseguimento è lungo e arriva fino a Modena. Nel frattempo la persona a bordo del mezzo sfreccia ad alta velocità nei vari centri abitati e di fatto aumenta l’attenzione nei propri confronti.

Il personale di pubblica sicurezza blocca momentaneamente la circolazione per accerchiare l’Audi ed evitare danni ben più gravi.

Per fortuna la vettura viene bloccata senza particolari conseguenze. A bordo del mezzo vi era un 29enne risultato privo di patente e di copertura assicurativa del mezzo. L’uomo avrebbe anche cercato di gettare una dose di cocaina successivamente rinvenuta dai carabinieri.

Francesco Dondi

Un’ora di inseguimento che ha portato a rallentare il traffico sulla Modena-Sassuolo per bloccare un’Audi A3 scura. Modena e il distretto ceramico, poco dopo le 15.30 di ieri, sono stati teatro di un’azione tanto pericolosa quanto fortunatamente senza conseguenze per nessuno degli operanti e dei passanti.

Non si tratta comunque dell’unico recente episodio visto che anche a Torino si è ripetuta la stessa situazione, così come in pieno centro a Milano.