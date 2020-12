Secondo alcune anticipazioni sul Decreto Natale, il governo vorrebbe disporre la zona rossa nei festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Secondo alcune anticipazioni trapelate negli ultimi minuti sulla bozza del Decreto Natale, il governo vorrebbe disporre la zona rossa nei festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio, mentre negli altri giorni rimarrebbero le restrizioni della zona arancione. Per la precisione nella bozza si legge: “Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure [del dpcm del 3 dicembre sulle zone rosse], nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure [sulle zone arancioni]”.

Il CdM approva il documento

Dopo circa due ore di riunione, poco dopo le ore 20 il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento relativo al Decreto Natale. Ora la pala passa al presidente del Consiglio Conte, che tra poco avrà il compito di illustrare le misure prese dal governo per fronteggiare il Covid-19 durante le festività natalizie.

Decreto Natale, anteprima della bozza

Novità inoltre anche per gli spostamenti nei giorni in cui sarà in vigore la zona rossa. Sarà infatti consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione e in massimo di due persone per volta: “Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le 22:00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.

Contrariamente alle precedenti anticipazioni invece, non viene anticipato l’inizio del coprifuoco serale, che rimane fissate alle ore 22 fino alle 5 del mattino. In tal senso peraltro, la possibilità di spostarsi una sola volta al giorno verso altre abitazioni private è compresa nell’arco di tempo inverso che invece va dalle ore 5 del mattino alle ore 22.

La conferenza stampa di Conte

Dopo la riunione del Consiglio dei Ministri iniziata alle ore 18, in serata è stata indetta anche una conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che per l’occasione illustrerà le norme previste all’interno del Decreto Natale. Ancora non è chiaro tuttavia l’orario in cui avrà inizio la conferenza stampa.