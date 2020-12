Il piccolo ora sta bene ed è stato affidato alle cure del personale veterinario.

Il gattino è in difficoltà e i Carabinieri lo salvano. È questa in sintesi la storia di un amico a quattro zampe trovato sulla Provinciale 60 che collega Tiana a Teti (provincia di Nuoro). Il piccolo era bagnato a causa della pioggia incessante, oltre che pieno di terriccio che ne impediva una perfetta vista e un movimento fluido.

Il salvataggio

I Carabinieri della stazione di Tonara, alla vista del gatto, hanno raggiunto l’animale e se ne sono presi cura. In quel momento si trovavano in zona per il consueto giro di perlustrazione. Quasi certamente si tratta di un animale abbandonato. Al rientro in caserma il gattino è stato pulito e nutrito a dovere. Successivamente, invece, affidato alle cure del personale veterinario.

Enrico Nizzi, attivista per i diritti degli animali, ha commentato su Facebook la vicenda a lieto fine.

“Mi è arrivata questa foto meravigliosa: un povero gatto cieco e bagnato sulla strada rischiava di essere schiacciato dalle auto. Questi due Carabinieri in servizio presso la Stazione di Tonara (Nuoro) se ne sono accorti, salvandolo. A loro giunga la mia più sincera gratitudine”.

I precedenti

Poco prima dell’estate anche a Siviglia il personale di pubblica sicurezza salvò un cane chiuso da 4 ore sotto un sole cocente. Per evitare problemi più gravi i militari ruppero il finestrino per evitare conseguenze ancora più gravi.

A Sassuolo, invece, una donna abbandonò un cane sul balcone: vitale l’intervento della Polizia. Sissi, femmina di Cocker, fu per fortuna sottratta alla padrona, accusata di maltrattamento sugli animali.