Il Ministero della Salute e AIFA hanno pubblicato il modulo che deve essere firmato per dare il consenso alla vaccinazione Covid.

Lo ha reso noto il Ministero della Salute in accordo con l’Agenzia italiana del Farmaco. Prima di sottoporsi al vaccino Covid sarà necessario firmare un modulo al fine di dare il “consenso informato”. Tale modulo ad ogni modo, fa sapere il ministero, potrebbe essere soggetto a modifiche nel corso della campagna di vaccinazione.

Ma cosa contiene questo modulo? Cosa si dichiara con la sua firma? Facciamo un po’ di chiarezza.

Covid, ecco il modulo di consenso del vaccino

Con il vaccine day (o v-day), è ufficialmente iniziata la campagna vaccinale e con essa sono arrivate anche le prime 9.750 dosi in tutte le regioni italiane.

Eppure non tutti ancora sanno che prima di sottoporsi al vaccino Covid sarà necessario firmare un apposito modulo per dare il consenso informato. Il modulo che potrete trovare in allegato in questo articolo, consta:

modulo di consenso

nota informativa – allegato 1

scheda anamnestica – allegato 2

Il fine ultimo di questo fondamentale documento (scaricalo qui) è quello di mettere al corrente il soggetto di cosa a cui si va incontro vaccinandosi, compresi eventuali effetti collaterali che potrebbero scaturire.

L’allegato numero 2 invece consiste nel dichiarare se come soggetti si soffre o si è sofferto di patologie particolari, allergie ecc.

Bisogna tenere a mente che il vaccino potrebbe essere soggetto a successivi cambiamenti nel corso della campagna vaccinale. Ultimo, ma non meno importante bisognerà vaccinarsi due riprese. In particolare tra una dose e l’altra dovranno trascorrere 21 giorni, questo perché in caso contrario il vaccino potrebbe non sorbire alcun effetto. Per sviluppare l’immunità al Coronavirus potrebbero infine passare fino ad una settimana da quando ci si è sottoposti al richiamo.