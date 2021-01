Nina e Rocky orfani di padrone a causa del Covid: famiglia li adotta entrambi

Nina e Rocky sono rimasti senza un padrone a casa del Covid-19.

Il Covid-19 ha colpito anche Nina e Rocky, due cani di rispettivamente 8 e 11 anni. Il loro padrone ha perso la vita dopo avere contratto il virus e i suoi fedeli amici sono stati cacciati dalla loro casa.

La Lega per la difesa del cane è riuscita però a trovargli una nuova famiglia, dove insieme potranno ritrovare la felicità a seguito della triste perdita.

La nuova famiglia di Nina e Rocky

La storia di Nina e Rocky ha commosso in tanti sul web. L’annuncio per la ricerca di una nuova famiglia per i due cani anziani da Ostia è arrivata in ogni parte d’Italia, fino ad Annalaura, che dopo avere letto la notizia non è riuscita a fare a meno di aprire le porte di casa sua.

“L’annuncio dei volontari mi ritornava davanti agli occhi e le lacrime iniziavano a scendere. Calde, come la mia casa in un rigido giorno d’inverno, come il mio cuore che in quel momento ha iniziato a battere sempre più forte: prendili, prendili, prendili! Ed è così che il giorno di Natale ho inviato la richiesta di adozione. Nina e Rocky sono arrivati da me e hanno reso questo anno meno amaro“, ha raccontato su Facebook.