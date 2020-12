Come riportato dalla sala stampa vaticana, Papa Francesco non celebrerà il Te Deum e la Messa di Capodanno a causa di una dolorosa sciatalgia.

A causa di una dolorosa sciatalgia, Papa Francesco salterà le celebrazioni di San Silvestro previste all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro e la Messa nella solennità della Madre di Dio e Giornata mondiale della pace del 1 gennaio.

Lo ha annunciato il direttore della stampa vaticana Matteo Bruni nella tarda mattinata del 31 dicembre, comunicando allo stesso tempo le personalità ecclesiastiche che sostituiranno il pontefice durante le cerimonie religiose.

Papa Francesco salta messa di Capodanno

A presiedere i Primi Vespri e il Te Deum (visibili in diretta streaming e sul canale 28 del digitale terrestre a partire dalle ore 17) sarà il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, mentre a celebrare la Santa Messa del primo giorno dell’anno sarà invece il cardinale e Segretario di Stato Pietro Parolin.

Il comunicato della sala stampa vaticana aggiunge tuttavia che l’1 gennaio 2021 Papa Francesco guiderà come da tradizione la recita dell’Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico.

Entrambe le celebrazioni papali si terranno in forma ridotta a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. La sala stampa vaticana ha infatti specificato che la partecipazione alle celebrazioni sarà molto limitata e che i fedeli partecipanti alle celebrazioni saranno individuati secondo le modalità usate nei mesi precedenti e per le celebrazioni natalizie.

Si conclude così l’annus horribilis di Papa Francesco che, impossibilitato a svolgere le proprie missioni a livello internazionale e a limitare i contatti sociali, si trova anche a non poter celebrare la prima messa del nuovo anno. Già diverse volte in passato la sciatalgia lo aveva costretto a rivedere i suoi programmi evitando percorsi che lo avrebbero obbligato a movimenti dolorosi. Si tratta di un disturbo per cui il Pontefice è in cura da tempo: periodicamente si sottopone infatti a sedute di riabilitazione fisioterapica per alleviare il dolore.