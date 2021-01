Coronavirus, l'Italia si trova alla quarta posizione per casi: lo rendono noti i dati forniti dall'Oms aggiornati al 1° gennaio.

L’Italia risulta essere al quarto posto per casi di contagio da coronavirus. Lo rendono noti i dati Oms aggiornati all0 scorso 1° gennaio. Il 31 dicembre 2020 sono stati registrati ben 23.477 casi, scesi a 22.211 il giorno dopo.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese si contano 2.129.376 casi e 74.621 decessi totali. Il quadro è allarmante. Non a caso, secondo un recente sondaggio da parte del portale Orizzonte Scuola, l’80% del personale scolastico si è detto favorevole a sottoporsi al vaccino anti coronavirus quanto prima. La domanda del sondaggio era questa: “Appena possibile ti sottoporresti volontariamente al vaccino anti-covid-19?”. Al sondaggio hanno partecipato 10.445 professionisti della scuola tra docenti e ATA.

Sono stati 8.421 coloro che hanno risposto positivamente alla domanda.

Coronavirus, Italia alla quarta posizione per casi

L’Italia risulta essere alla quarta posizione per casi di contagio da Covid-19. I dati sono aggiornati al 1° gennaio 2021. Pur essendo entrati nel nuovo anno, l’emergenza è ben lungi dall’essere terminata. Ricordiamo come il prossimo 7 gennaio tornerà il sistema delle aree colorate: zona rossa, arancione e gialla.

Oltre 22.000 i nuovi positivi

I nuovi casi di coronavirus registrati nel nostro Paese allo scorso 1° gennaio sono 22.211. I nuovi morti sono 462, in calo rispetto ai 555 decessi registrati il 31 dicembre scorso. Continua purtroppo la salita della positività in Italia, pari al 14,1% rispetto al precedente 12,6%. I tamponi effettuati sono stati 157.254. I ricoveri sono invece calati con 329 pazienti in meno per un totale di 22.822.