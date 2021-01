Delle dosi di vaccini arrivate nei giorni scorsi, soltanto il 7% è stato iniettato: i dati su quanti antidoti sono stati fatti in Italia ad oggi.

Secondo quanto visibile sulla piattaforma del Ministero della Salute contenente gli aggiornamenti su quanti siano i soggetti vaccinati contro il Covid, in Italia è stato somministrato soltanto il 7% delle dosi attualmente disponibili. Su un totale di 470 mila, nella serata di venerdì 1 gennaio 2021 erano 35.850 le persone ad aver ricevuto l’antidoto, vale a dire lo 0,05% della popolazione.

Quanti vaccini fatti in Italia?

Il software permette anche di monitorare l’andamento delle vaccinazioni delle singole regioni. A tal proposito è emerso che le aree del paese con le più alte percentuali di iniezioni effettuate sono il Friuli Venezia-Giulia, il Lazio, il Piemonte, l’Umbria e la provincia di Bolzano. Sardegna, Abruzzo e Molise sono invece i territori in coda alla classifica. La fascia d’età che ha ricevuto più vaccini è inoltre quella dei 50-59 anni.

I numeri fanno capire che, più che avere tante dosi a disposizione, l’importante è essere veloci a somministrarle. In questa prima fase le Regioni si stanno organizzando con risorse interne, facendo vaccinare tra loro medici e infermieri. Per procedere in tempi più brevi servirà però rafforzare i vaccinatori disponibili. Dal bando lanciato da Arcuri dovrebbe derivare l’assunzione di 3 mila medici e 12 mila infermieri che avranno un contratto di 9 mesi e dovranno prima essere formati.

Quanti vaccinati negli altri stati?

Dietro l’Italia per numero di soggetti vaccinati ci sono Spagna e Francia. Stati per cui ha influito, come per noi, il ritardo della consegna delle dosi da parte della Pfizer dovuta al maltempo e alle nevicate. In testa invece la Gran Bretagna, che ha già immunizzato un milione di cittadini (anche se è partita con diversi giorni di anticipo) e la Germania in cui sono quasi 166 mila i soggetti a cui è stato somministrato il vaccino.