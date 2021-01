Franco Tomaselli morto a 62 anni: Protezione Civile in lutto

Da anni in Protezione Civile a soccorso delle persone più bisognose, Franco Tomaselli è morto all'età di 62 anni.

Addio a Franco Tomaselli, membro della Protezione Civile del Trentino morto a 62 anni a causa di un male incurabile. Tantissimi i messaggi di cordoglio dei cittadini che ricordano la sua esemplarità e l’aiuto offerto ai bisognosi nelle situazioni di emergenza.

Franco Tomasello morto a 62 anni

“Ciao Franco, collega prezioso e uomo esemplare. Anche da lassù aiutaci a proteggere la nostra comunità“. É questo il pensiero scritto sui canali social ufficiali della Protezione Civile locale affiancata a corredo di una fotografia che ritrae l’uomo intento a svolgere la sua attività. Per anni ha infatti guidato i mezzi pesanti condividendo con i colleghi decine di situazioni complicate sia in Italia che in Europa.

Durante il periodo trascorso a servizio degli altri, Tomaselli ha avuto a che fare con alluvioni, terremoti e popolazioni colpite. Gli amici ricordano infatti i viaggi giorno e notte in Umbria, nelle Marche, in Abruzzo e in Emilia Romagna per soccorrere le persone in difficoltà senza mai tirarsi indietro e diventando un modello di dedizione e generosità disinteressata.

Descritto come una persona modesta, riservata e con grande bontà d’animo, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto nell’intera Protezione Civile trentina.

Sono infatti tantissimi i messaggi di condoglianze e vicinanza alla famiglia espressa dai cittadini, da chi lo ricorda come “buono e disponibile” a chi menziona i momenti passati con lui sottolineando come il suo esempio rimarrà sempre vivo. I funerali di Franco, che lascia la moglie Romana e la figlia Federica, saranno celebrati venerdì 15 gennaio 2021 alle ore 15.00 nella chiesa di Strigno.