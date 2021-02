Sole e caldo in tutta Italia a partire da martedì 23 febbraio: le previsioni meteo indicano temperature sopra la media che sfioreranno i 20 gradi.

Secondo le previsioni meteo, l’ultima settimana di febbraio dovrebbe essere caratterizzata da sole e temperature sopra la media che permetteranno ai cittadini di vivere un inizio anticipato della primavera: per martedì 23 febbraio ci si attende infatti un cielo sgombro da nubi con ampie schiarite e assenza totale di precipitazioni da nord a sud, sia di neve che di pioggia.

Previsioni meteo 23 febbraio

I meteorologi prevedono infatti la permanenza dell’alta pressione che protegge il territorio nazionale da nuove perturbazioni e fa mantenere temperature miti e stabilmente sopra la media stagionale. Martedì il sole splenderà dunque su tutta Italia anche se con la possibile formazione di nebbie soprattutto nell’area settentrionale (Pianura Padana)e sulle regioni del versante adriatico. Non si esclude la presenza di qualche nuvola sulle coste dell’alto Adriatico e sulle isole maggiori ma senza che queste diano vita a piogge.

Le temperature massime già al di sopra della norma saranno in ulteriore crescita soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche. Nella giornata successiva l’anomalia termica sarà ancora più marcata, con valori anche di 8-10 gradi superiori alle medie stagionali e termometri che toccheranno o supereranno i 20 gradi in molte regioni. Al mattino si avranno ancora nubi basse o nebbie in Pianura Padana sulle coste adriatiche del Nord e delle Marche, in Umbria, nelle zone interne di Toscana e Lazio, nel nord della Campania, nel Foggiano e a sud della Sardegna.

La stabilità atmosferica causerà anche un accumulo degli inquinanti con conseguente aumento dell’inquinamento soprattutto nelle grandi città.