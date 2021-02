Al porto di Messina un marinaio ha perso la vita dopo essere stato colpito violentemente da una cima per ormeggiare la nave su cui si trovava.

Un marinaio di 61 anni, Gaetano Puleo, nostromo dipendente della compagnia di navigazione Caronte & Tourist, è morto per un incidente sul lavoro avvenuto in mattinata nel porto di Messina. A quanto sembra, l’uomo è stato colpito in maniera violenta da una cima della stessa imbarcazione su cui lavorava, durante l’ormeggio della nave.

L’incidente è avvenuto oggi, mercoledì 24 febbraio, intorno alle 10.30. La nave stava attraccando al molo Norimberga, ma durante l’ormeggio qualcosa non è andato come doveva: infatti, l’uomo è stato colpito dalla stessa cima.

I soccorsi medici sono accorsi subito, allarmati anche dai colleghi, tuttavia per Gaetano era troppo tardi: è morto sul colpo. Il dramma abbraccia senza alcun dubbio pure i colleghi che hanno assistito alla scena, ma si sono sentiti completamente inutili perchè non hanno potuto fare nulla.

Il discorso vale ovviamente anche per la società armatrice. É da una testimonianza, difatti, presa dalla guardia Costiera che emerge che il marinaio si fosse affacciato ad un’apertura dell’imbarcazione, proprio nel momento in cui la cima è andata in tensione, per poi colpirlo in pieno.

Sul luogo dell’incidente sono poi arrivati i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto per dare via alle indagini. Accompagnati dal magistrato di turno e il medico legale.