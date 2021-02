L'azienda di Castel Romano, ReiThera, vorrebbe la licenza per produrre le dosi del vaccino contro il Covid-19.

Le dosi del vaccino contro il Covid-19 sono sempre più scarse in Italia a fronte dei ritardi nelle consegne di Pfizer/BioNtech e Astrazeneca. La campagna di somministrazione sta procedendo a rilento. Per ovviare al problema ReiThera, azienda farmaceutica di Castel Romano, ha chiesto che le venga data la licenza per produrre le dosi a chilometro zero.

L’appello di ReiThera

ReiThera sta creando un vaccino contro il Covid-19, ma il via libera sembra ancora lotana. È per questa ragione che l’azienda farmaceutica si è offerta di produrre le dosi di AstraZeneca, Johnson&Johnson e Sputnik in Italia. “Le tecnologie sono simili – spiegano – e i nostri bioreattori sarebbero in grado di trattare e far crescere anche gli adenovirus utilizzati.dalle tre aziende per produrre il virus depotenziato necessario per attivare gli anticorpi.

Ma c’è un ma. Reithera è concentrata sulla produzione del suo vaccino e il governo non ci ha rivolto nessuna richiesta del genere“.

Zingaretti si unisce al coro

Nicola Zingaretti sostiene a gran voce l’idea di dare la possibilità alle aziende italiane di produrre i vaccini: “Bisogna mettere nelle condizioni le industrie farmaceutiche di produrli. Noi siamo pronti. Era già prevista la produzione a Castel Romano del vaccino dello Spallanzani. E poi c’è un altro stabilimento farmaceutico che sarebbe pronto nel sud del Lazio.

Ci sarà una domanda di miliardi di dosi nel mondo“. E aggiuge: “Come dice il ministro Speranza, bisogna battersi per il bene comune. Nel Lazio la nostra industria farmaceutica è pronta a produrre su questo territorio vaccini per milioni di dosi“.