Coronavirus, il bilancio del 2 marzo 2021: 17.083 contagi e 343 morti

I dati aggiornati sull'emergenza Coronavirus in Italia diffusi dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle regioni.

Come di consueto il Ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le singole amministrazioni regionali, ha fornito il bilancio dei contagi da coronavirus aggiornato a lunedì 1 marzo 2021. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 17.083 casi positivi (ieri 13.114), 343 decessi (ieri 246) e 10.057 guarigioni/dimissioni in più (ieri 10.894).

Coronavirus, il bilancio del 2 marzo 2021

Continua la crescita dei ricoveri in terapia intensiva (+38) e in altro reparto (+458), ma il tasso di positività è in calo rispetto alla giornata precedente del 2,6%, assestandosi dunque al 5,1%.

Il totale degli attualmente positivi in tutto il Paese sale a 430.996 (di cui 409.099 in isolamento domiciliare e 19.570 ricoverati con sintomi), quello dei deceduti a 98.288 e quello dei dimessi/guariti dall’inizio della pandemia a 2.426.150.

La Regione Emilia Romagna precisa che “sono stati eliminati 20 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare”.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 335.983 tamponi ed è stata raggiunta soglia di 4.434.131 dosi di vaccino somministrate.

Il bilancio della Regione Lombardia

Di seguito il bilancio giornaliero diffuso da Regione Lombardia:

3.762 nuovi positivi

55 decessi

35 ricoveri in terapia intensiva

184 ricoveri in altro reparto

42.052 tamponi effettuati.

La provincia con il più alto numero di nuovi positivi è quella di Brescia (+844); segue Milano (+767, di cui 303 nel solo capoluogo).

Il bilancio della Regione Campania

Come ogni giorno, la Regione Campania ha diffuso tramite social il bilancio giornaliero che ammonta a: