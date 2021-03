Covid, Liguria: registrato aumento contagi a Sanremo e Imperia

In Liguria, si sta registrando un notevole aumento dei contagi Covid soprattutto nella provincia di Imperia, in concomitanza con il Festival di Sanremo.

I casi di positività al coronavirus stanno aumentando in tutta la penisola italiana: in questo contesto, un’impennata di contagi e ricoveri è stata registrata anche nella provincia di Imperia, proprio nei giorni in cui presso il teatro Ariston si sta tenendo la 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo e Imperia: aumento contagi Covid

Nella giornata di mercoledì 3 marzo, i pazienti Covid individuati nella provincia di Imperia hanno raggiunto il numero di 108: sono stati individuati, quindi, 23 contagiati in più rispetto agli 85 segnalati martedì 2 marzo.

Un simile dato sembra essere stato determinato da due fattori principali. L’Asl 1 Imperia, infatti, ha spiegato: «L’aumento di infezioni e ricoveri è dovuto sia alla vicinanza con la Costa Azzurra, zona Bordeaux, motivo per il quale stiamo vaccinando i frontalieri, ma anche per lo scarso civico della popolazione che non indossa la mascherina e contribuisce a creare assembramenti.

Non bisogna abbassare la guardia».

La vicinanza con la Costa Azzurra

L’Asl 1 Imperia ha sottolineato l’attuale circolazione delle varianti Covid in territori come quelli di Nizza e di altre località della Costa Azzurra come, ad esempio, Antibes e Cannes, costretti a osservare un lockdown temporaneo in vigore nel fine settimana.

I residenti delle aree isolate devono rispettare limitazioni che prevedono il divieto di passeggiare lungo la spiaggia nei weekend ma potranno uscire per comprovati motivi di necessità.

Inoltre, i cittadini potranno praticare sport all’area aperta per circa un’ora al giorno e spostarsi entro un raggio di 5 chilometri dalla propria abitazione.

Rispetto all’aumento di contagi verificatosi a Nizza, poi, il sindaco Christian Estrosi ha affermato, tramite un videomessaggio postato sui social, che «rimarranno aperti solo i negozi essenziali» e ha ribadito l’imminente arrivo di nuove dosi di vaccino.

Infine, il primo cittadino ha ordinato un rafforzamento dei controlli da effettuare in prossimità del confine con l’Italia e presso l’aeroporto Cote d’Azur. Una simile situazione, quindi, avrebbe influito sulla vicina Regione Liguria e, soprattutto, sulla provincia di Imperia.

L’ordinanza del governatore Giovanni Toti

In relazione all’incremento dei contagi Covid a Imperia si è espresso anche il governatore della Regione, Giovanni Toti, che ha firmato una nuova ordinanza per introdurre misure restrittive da applicare nel distretto sociosanitario sanremese nel periodo compreso tra martedì 2 e domenica 14 marzo. Previsti, inoltre, il divieto di vendere alcolici tra le 18:00 e le 8:00 e di asporto dopo le ore 18:00 e il divieto di assembramento e manifestazione o di spostarsi dai comuni del proprio distretto. Disposta, ancora, la chiusura delle scuole mentre il coprifuoco è stato anticipato alle ore 21:00.

L’ordinanza varata è stata commentata dal governatore che ha dichiarato: «Siamo costretti a prendere nuove misure nostro malgrado perché la curva dei contagi è salita. Dobbiamo isolare i focolai prima che scoppi l’incendio. Le misure entrano in vigore da domani notte per consentire a tutti di organizzarsi, di ridurre le scorte».