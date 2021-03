La Polizia di Ravenna ha arrestato l'ex marito di Ilenia Fabbri e un suo conoscente con l'accusa di essere mandante ed esecutore dell'omicidio.

Svolta sul caso di Ilenia Fabbri, donna di 46 anni uccisa a Faenza il 6 febbraio 2021: nella notte le forze dell’ordine di Ravenna hanno arrestato rispettivamente l’ex marito e un suo conoscente, ritenuti rispettivamente il mandante e l’esecutore materiale dell’omicidio.

Omicidio Ilenia Fabbri

Si tratta rispettivamente di Claudio Nanni, 53 anni, e di un suo conoscente a cui avrebbe dato mandato di eseguire il delitto. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine alla base dell’uccisione ci sarebbero delle discussioni scaturite, dalla richiesta di soldi che la donna avrebbe fatto negli anni all’uomo.

Durante le indagini è infatti emerso che tra i due, separati da diverso tempo, era in atto un contenzioso.

La donna aveva promosso una causa di lavoro da 100mila euro relativa a contestati mancati compensi per la sua collaborazione nell’impresa di famiglia e il 26 febbraio avrebbe dovuto esserci la seconda udienza al Tribunale di Ravenna.

Claudio, prima indagato per omicidio omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota, e il conoscente si trovano ora in carcere in attesa di essere interrogati.

L’omicidio

Ilenia Fabbri, 46 anni, è stata uccisa nel suo appartamento a Faenza mentre in casa erano presenti anche la figlia e un’amica di quest’ultima.

A lanciare l’allarme sarebbe stata proprio una delle due ragazzine che ha riferito di aver sentito delle urla provenire da una stanza dell’abitazione. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per Ilenia non c’è stato però nulla da fare. Gli inquirenti hanno subito sospettato il coinvolgimento dell’ex marito che aveva raccontato di essere passato a prendere la figlia per andare a Milano a ritirare un’auto. “Il piano era partire la mattina presto per essere di ritorno a Faenza verso le 12“, aveva spiegato.