L'amante della donna uccisa e gettata nel pozzo a Poggiomarino è stato condannato a 25 anni di reclusione.

Nicola del Sorbo, accusato di aver ucciso l’amante Luana Rainone e di averla gettata in un pozzo a Poggiomarino, è stato condannato a 25 anni di carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere. A pronunciare la sentenza è stata la Corte d’Assise di Napoli: mentre l’accusa aveva chiesto l’ergastolo, il giudice ha concesso le attenuanti generiche.

Omicidio Poggiomarino: amante condannato

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, Nicola e Luana erano amanti e lui l’avrebbe uccisa nella sua casa dopo un rapporto sessuale e dopo aver consumato droga al culmine di una lite. Discussione scaturita perché la donna avrebbe preteso che Del Sorbo rivelasse tutto alla compagna e andasse a vivere con lei. Dal diverbio si era presto passati alla violenza fisica: l’uomo l’avrebbe accoltellata causandone la morte per poi legare il corpo ad un materasso e nasconderlo in un pozzo nero.

Dopo la scomparsa della donna, le forze dell’ordine avevano subito avuto sospetti sull’amante per via delle contraddizioni presenti nel suo racconto. Nicola aveva infatti raccontato di non avere visto o sentito la ragazza quel giorno nonostante le telecamere avessero mostrato Luana dirigersi verso casa sua.

Durante un lungo interrogatorio aveva dunque dovuto ammettere di essersi incontrato con lei e di averci litigato. La donna avrebbe preteso che lui lasciasse la moglie con cui ha 3 figli per andare a vivere con lei.

Secondo il suo racconto Luana lo avrebbe colpito con un calcio tentando di strappargli il telefono e lui avrebbe reagito accoltellandola. La sua intenzione, aveva aggiunto, non era quella di ucciderla tanto che avrebbe tentato di tamponare la ferita. Aveva infine mostrato agli inquirenti il posto dove aveva nascosto il cadavere.