Nulla da fare per un uomo che ha perso la vita a causa dell’incidente avvenuto sulla Maremonti: ci sono altri tre feriti.

Un grave incidente è accaduto intorno alle ore 7 di venerdì 12 marzo sulla Maremonti in contrada Cavadonna (Siracusa). Sono tre i mezzi coinvolti nell’impatto che ha provocato la morte di un uomo. Non sono ancora chiare le cause dell’impatto.

Incidente sulla Maremonti

A scontrarsi sono state una Golf, una Mercedes e una Passat. Secondo quanto riportato da quotidiani locali una delle vetture si sarebbe cappottata mentre l’altra sarebbe finita sul lato della carreggiata. Ad avere la peggio è stato un uomo di 54. Nonostante l’arrivo dei soccorsi non c’è stato altro da fare che constatarne il decesso: al momento non si conoscono le condizioni di altre tre persone coinvolte nell’incidente. Due sono state ricoverate all’ospedale Umberto I di Siracusa, un’altra al Cannizzaro di Catania.

I carabinieri e il personale della municipale sono giunti sul posto per i rilievi del caso: il tratto è stato momentaneamente chiuso al traffico.

