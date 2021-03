Secondo Franco Locatelli dopo Pasqua i contagi scenderanno grazie alle nuove misure: si è poi espresso sul vaccino AstraZeneca.

Il Presidente del Consiglio di Sanità Franco Locatelli ha affermato che le nuove misure in vigore dal 15 marzo al 6 aprile consentiranno una situazione epidemiologica più favorevole dopo Pasqua. É inoltre intervenuto sul caso AstraZeneca.

Locatelli sulle nuove misure

Intervistato dal Corriere della Sera, l’esperto ha sottolineato che il nuovo decreto ha seguito il principio di massima cautela innalzando il livello delle norme nella logica di contenere la diffusione del virus.

Quanto ai motivi per cui l’unica regione bianca in Italia è la Sardegna, ha spiegato che è possibile che il territorio sia stata facilitato da una situazione più gestibile rispetto ad altre aree del paese dove la densità di popolazione e i contatti lavorativi sono più elevati. Hanno poi contribuito altri fattori tra cui politiche di testing e screening.

Locatelli si è poi espresso sul vaccino AstraZeneca, al centro delle cronache dopo i decessi verificatisi dopo le iniezioni – non c’è comunque alcuna evidenza di un rapporto causa effetto tra vaccinazione e morte.

Pur dichiarando che quando arrivano segnalazioni di incidenti gravi o fatali devono essere messe in atto tutte le misure per capirne le cause, ha chiarito con altrettanta fermezza che “non vanno tratte conclusioni affrettate sul nesso di causalità“. Occorre infatti basarsi sulle evidenze per evitare reazioni emozionali senza dimenticate che l’efficacia del siero AstraZeneca è assai elevata, superiore all’80% per tutte le manifestazioni di Covid-19 e vicina al 100% per la copertura dalle forme gravi.

Per questo “non dobbiamo rifiutare questo vaccino“. Milioni di persone in Europa lo hanno infatti ricevuto senza sviluppare problemi e questo dato rassicura sul profilo di sicurezza.