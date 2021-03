La ragazza era da sola in casa al momento del malore. Martina era una maestra di pattinaggio molto conosciuta a Merano.

Martina Barricelli aveva 27 anni e stava diventando mamma per la quarta volta. La giovane di Merano (Bolzano) è morta improvvisamente dopo aver accusato un mancamento: a chiamare i soccorsi è stata la stessa ragazza. Le sue condizioni erano parse subito molto complicate.

Durante il tragitto verso l’ospedale Tappeiner, avvenuto durante la notte tra venerdì 12 e sabato 13 marco, è morta.

Era una maestra di pattinaggio

Il personale sanitario ha provato a salvare almeno la piccola in grembo con un parto cesareo: anche la bimba non ce l’ha fatta. Martina era molto conosciuta in zona visto che insegnava pattinaggio artistico alle atlete della società Asm. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire quali siano le cause del decesso: non si esclude l’esame autoptico.

Secondo fonti sanitarie, citate dal Corriere della Sera, si tratterebbe di un “cedimento del cuore con arresto cardiaco”. Lascia i genitori, il fratello e i suoi tre figli.

