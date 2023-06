Home > Askanews > Crosetto: forze speciali italiane intervenute su nave turca sequestrata Crosetto: forze speciali italiane intervenute su nave turca sequestrata

Manduria (Ta), 9 giu. (askanews) – “Un’operazione di sicurezza su una nave su cui erano saliti dei dirottatori, è ancora in corso, speriamo si concluda presto senza conseguenze per nessuno”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo al Forum in Masseria, a Manduria, organizzato da Bruno Vespa, rispondendo a una domanda sulla nave turca sequestrata a largo di Napoli. “I dirottatori si sa che sono clandestini, usando delle armi tipo pugnali, ma ancora non siamo certi, perché non siamo riusciti a catturarli, si sono impossessati della nave; è dovuta intervenire la Marina, il battaglione S. Marco, la nave è stata recuperata ma non ancora messa in sicurezza perché i dirottatori sono ancora chiusi dentro” ha concluso.

