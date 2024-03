La nave Duilio della Marina Militare italiana ha recentemente abbattuto un drone lanciato dagli Houthi nel Mar Rosso, sventando un potenziale attacco.

Crosetto su Vannacci, deve rispettare le regole come tutti

Il Ministero della Difesa ha confermato che il drone si avvicinava alla nave italiana con caratteristiche simili a quelli usati in precedenti attentati.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato che l’Italia difenderà le proprie navi, ma ha sottolineato che non è coinvolta in azioni di guerra in conformità con leggi e costituzione nazionale. Inoltre, il Ministro ha discusso del coinvolgimento dell’Italia nella guerra in Ucraina, sostenendo il ruolo confermato dall’incontro tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente ucraino Zelensky.

Crosetto su Vannacci, deve rispettare le regole come tutti

Crosetto ha affrontato le resistenze dell’opinione pubblica riguardo all’aiuto all’Ucraina, spiegando che contribuire alla difesa dell’Ucraina è cruciale per evitare un allargamento del conflitto e preservare i confini e il diritto internazionale.

Il Ministro ha anche sottolineato la necessità di un maggior impegno italiano nella difesa, sottolineando l’importanza di investire in nuove tecnologie e competenze militari. Ha proposto l’idea di una difesa europea organizzata, con forze comuni, addestramento condiviso e integrazione di sistemi di difesa diversi.

Infine, Crosetto ha commentato il “caso Vannacci”, affermando che, pur rispettando il diritto di espressione di Vannacci come cittadino, i militari devono attenersi alle regole e rispettare la gerarchia militare per preservare l’organizzazione militare.