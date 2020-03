La festa del papà è cara a tutti gli italiani, ma si festeggia praticamente in tutto il mondo: la storia della ricorrenza e le frasi più belle da dedicare per celebrarla al meglio.

Come tutti sanno, il 19 marzo si festeggia la festa del papà: quale miglior occasione per dimostrare l’affetto che si prova nei suoi confronti? Prima di elencare le frasi più belle da dedicare al proprio genitore, è necessario sapere la storia di questa festività.

Festa del papà: la storia

Questa festa è celebrata osservata in moltissimi Paesi in tutto il mondo, ma solo in quelli che professano la religione cattolica si festeggia il 19 marzo (tra questi Spagna, Portogallo e nel Canton Ticino). Questo perché secondo la tradizione cristiana in questa data sarebbe morto San Giuseppe. In Italia i primi a festeggiarla furono alcuni monaci benedettini nel 1030, poi i Servi di Maria nel 1324 e i Francescani nel 1399. Venne in seguito promossa da Papa Sisto IV e Pio V e infine estesa a tutta la Chiesa da Papa Gregorio XV nel 1621.

Fino al 1976 la festa del papà era considerata anche agli effetti civili ma ciò venne disdetto con un legge del 5 marzo 1977.

La festa del papà nel mondo: quando si festeggia negli altri Paesi?

Come accennato in precedenza, il 19 marzo non è la data universale in cui si festeggia il papà, bensì varia da nazione a nazione e da cultura a cultura. La prima documentazione di questa festività in America risale al 1900, nonostante nel 1871 la Chiesa avesse proclamato San Giuseppe protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa stessa. Qui la festa si tiene la terza domenica di giugno, come in tutti i paesi che seguono la tradizione anglosassone, quindi Argentina, Cile, Francia, India, Regno Unito, Turchia ecc… In altri paesi invece questa festa è associata al ruolo nazionale che hanno i padri, come in Russia (23 febbraio), dove si celebra come la festa dei difensori della patria.

Le migliori frasi da dedicare

La tradizione vuole che in questa data i figli festeggino i loro padri con piccoli regali e con biglietti recanti frasi cariche di affetto, sentimenti e buone intenzioni. Vediamone alcune: