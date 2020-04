Quarantena: gli australiani trasformano l’uscita della spazzatura in un carnevale

Durante la quarantena, alcune persone raddoppiano la loro creatività per passare il tempo. Va detto che nell’era dei social network, la minima iniziativa insolita può assumere su larga scala e far sorridere milioni di persone in meno di 24 ore: e questo si sente bene.

Questo è un po’ quello che è successo in Australia con questa curiosa sfida che si sta diffondendo sempre di più, consistente a trasformare l’uscita dei bidoni della spazzatura in un vero e proprio carnevale in costume. Perché oggi, questo piccolo gesto è diventato per molti l’unica uscita all’aperto che si permettono… quindi perché non renderlo straordinario.

L’iniziativa è stata lanciata da Danielle Askew, residente nello stato nord-orientale australiano del Queensland, che ha scattato una foto di se stessa vestita da principessa dopo essere stata sfidata da un suo amico (vedi foto qui sotto).

Pubblicata su Facebook il 29 marzo, la foto è stata un piccolo successo con i suoi contatti.

Abbastanza da dare idee a Danielle che ha creato rapidamente un gruppo di Facebook chiamato Bin isolation outing per motivare gli australiani a fare lo stesso. In una sola settimana, il gruppo ha già più di 430.000 membri e centinaia di foto vengono inviate ogni giorno da tutto il paese.

Ancora una volta, i social network mostrano il loro straordinario potere trasformando l’iniziativa di una sola persona in un movimento creativo nazionale rilevato dai media di tutto il mondo. Qui di seguito avete compilato le migliori fotografie della sfida e, se vi piace questo tipo di iniziativa, si consiglia di dare un’occhiata all’idea di questo parrucchiere disoccupato a causa del contenimento che colpisce Instagram praticando sul suo fidanzato.

E se volete ridere, scoprite i dirottamenti di Creustel: una coppia di attori che parodiano i film in modo confinamento.