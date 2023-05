Curcio sull'alluvione in Emilia-Romagna: "Di eventi così non c'è memoria"

Le parole del massimo responsabile operativo non militare del paese hanno lasciato un senso di inquietudine marcata e Fabrizio Curcio ha spiegato sull’alluvione in Emilia-Romagna: “Di eventi così non c’è memoria“. Su Adnkronos infatti il Il capo della Protezione Civile spiega che di circostanze simili non vi è traccia nel passato. Ha detto Curcio in ordine alla terribile alluvione in Emilia Romagna che ha fatto vittime e danni ingenti. “Non c’è memoria di eventi di questo tipo in passato”.

E sul tema il capo Dipartimento nazionale della Protezione civile ha voluto esprimere i suoi ringraziamenti a quanti fra istituzioni e governi territoriali sono stati in prima linea per rimediare a quel vero disastro. Ha detto perciò Curcio: “Voglio dire grazie a sindaci, prefetti e presidenti di provincia”.

“Eventi persistenti e classificati come rari”

Poi ha spiegato perché: “Queste attività vanno avanti ormai da inizio maggio. Si tratta di eventi che si sono sviluppati con persistenza e classificati come rari”. E in chiosa il tecnico ha detto: “Abbiamo ancora criticità di soccorso con evacuazioni preventive e soccorsi a persone che non hanno lasciato le abitazioni e si sono rifugiate ai piani alti”.