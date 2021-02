La biografia di Fabrizio Curcio, nuovo capo della Protezione Civile

Fabrizio Curcio è un ingegnere e funzionario italiano. Dal 2015 al 2017 è stato a capo del Dipartimento della Protezione Civile nel corso del Governo di Paolo Gentiloni. Nel 2021 è stato richiamato a ricoprire in medesimo ruolo dal Presidente del Consiglio Mario Draghi per fronteggiare la pandemia di Coronavirus.

Chi è Fabrizio Curcio

Nato nel 1966, Fabrizio Curcio è laureato all’Università La Sapienza di Roma in ingegneria. Successivamente ha conseguito due master, uno in lingua inglese sulla Protezione Civile Europea e l’altro sulla Sicurezza e Protezione. Inizia la sua carriera come funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con cui nel 1997 si ritrova a dovere gestire l’emergenza relativa al terremoto di Umbria e Marche.

Nel 2007 viene chiamato da Guido Bertolaso per dirigere la segreteria del Dipartimento della Protezione Civile.

L’anno successivo arriva al vertice della Sezione di Gestione delle Emergenze. In tal ruolo Fabrizio Curcio si ritrova a gestire numerose calamità: dall’alluvione di Messina al terremoto dell’Aquila, fino alla rimozione della Costa Concordia.

Dal 3 aprile 2015 all’8 agosto 2017 è il Capo Dipartimento della Protezione Civile. La nomina gli viene assegnata in sostituzione di Franco Gabrielli, divenuto prefetto di Roma. Dopo due anni e quattro mesi dall’inizio del mandato si dimette per motivi personali.

Nel 2021 torna a ricoprire il medesimo ruolo, su indicazione di Mario Draghi, alla scadenza del mandato di Angelo Borrelli, che lo aveva sostituito.