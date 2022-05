Cybersecurity, Berruti (Gdf): attacchi hacker già annunciati

Roma, 20 mag. (askanews) – “L’attacco di oggi era stato annunciato già nei giorni scorsi. Sappiamo che ci sono diverse gang che si schierano dall’una o dall’altra parte. Questo però non deve spaventarci perché il dispositivo che abbiamo è innovativo e performante e soprattutto l’attitudine che riscontro in questi mesi è quella di un impegno importante delle istituzioni”: lo ha detto il colonnello della Guardia di Finanza Gian Luca Berruti (Privacy and Technological Fraud Unit), commentando ad askanews gli ultimi attacchi hacker a siti istituzionali, intervenendo a margine della giornata conclusiva di Tech Law dal titolo “Artificial Intelligence & Big Data” promosso a Roma da Tonucci & Partners, una sorta di G40 degli studi legali internazionali specializzati in intelligenza artificiale e cybersecurity.

“A mio giudizio quello che si è fatto in tema di cybersicurezza è qualcosa di straordinario – aggiunte Berruti -. Oggi abbiamo una agenzia, una direzione cibernetica, abbiamo la collaborazione di tutti gli operatori delle forze di polizia tra cui la guardia di finanza, ognuno per le sue capacità. Noi chiaramente siamo concentrati su cybercrime e investigazioni, sull’individuazione di chi si presta a porre in essere azioni aggressive come quella di oggi, per ricostruirne anche gli interessi economici-finanziari e di poterli assicurare alla giustizia”, conclude.