Dal 16 ottobre la NIS2, nuova normativa italiana sulla Network and Information Security (NIS), è entrata ufficialmente in vigore. L’obiettivo del decreto è quello di rafforzare la sicurezza cibernetica e la resilienza di imprese e pubbliche amministrazioni. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è stata designata come l’Autorità competente e punto di contatto unico per la sua applicazione, incaricata di supportare un’adozione graduale e sostenibile delle nuove disposizioni da parte delle organizzazioni pubbliche e private.

Marco Camisani Calzolari, videopillole per la consapevolezza

Per favorire la diffusione della consapevolezza sulla direttiva NIS2, l’ACN ha affidato a Marco Camisani Calzolari, noto divulgatore e volto televisivo, la realizzazione di tre videopillole informative. Grazie alla sua esperienza nel campo digitale e formativo, Camisani Calzolari fornirà i principali ragguagli sulle nuove normative attraverso contenuti semplici e accessibili. Le videopillole saranno disponibili sul canale YouTube dell’ACN e diffuse sui social media, e si rivolgeranno principalmente a imprese e amministrazioni coinvolte nell’applicazione della direttiva.

Questa iniziativa video anticipa la conferenza di presentazione della NIS2, prevista per il 27 novembre 2024 presso l’Università Sapienza di Roma. Durante l’evento, l’ACN incontrerà stakeholder pubblici e privati per discutere le sfide e le opportunità legate all’applicazione della nuova normativa e per approfondire le strategie di sicurezza ciberneticavolte a proteggere le infrastrutture digitali italiane.