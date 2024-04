Daily Crown: l'esperta, 'Harry ama Meghan ossessivamente, non la lascerà mai'

Londra, 22 apr. (Adnkronos) - Il principe Harry non lascerà mai Meghan Markle perché nutre per lei un amore "ossessivo" e hanno un matrimonio "buono e forte". Lo sostiene la biografa reale Ingrid Seward, aggiungendo che la duchessa di Sussex resterà felicemen...

Londra, 22 apr. (Adnkronos) – Il principe Harry non lascerà mai Meghan Markle perché nutre per lei un amore "ossessivo" e hanno un matrimonio "buono e forte". Lo sostiene la biografa reale Ingrid Seward, aggiungendo che la duchessa di Sussex resterà felicemente con il marito "fintanto che avrà il controllo". Parlando con il Sun, ha spiegato: "Penso che Harry abbia un amore ossessivo per Meghan. Non credo che la lascerà mai. Lei ha il controllo e penso che finché lo avrà sarà felice. Penso che il loro sia un buon matrimonio e che siano molto felici. Chi non lo sarebbe in quella splendida casa e con due adorabili bambini?".

I commenti dell'esperta arrivano dopo che Harry e Meghan sono stati visti nel fine settimana a Wellington, in Florida, per le riprese di uno dei loro programmi Netflix, che alzerà il sipario su uno degli sport più esclusivi al mondo, il polo. I Sussex si tenevano per mano sul campo e sorridevano ai fotografi. La coppia è stata poi vista scambiarsi un dolce bacio. L'esperta di linguaggio del corpo Judi James ha detto che questo gesto mostra quanto siano simili Meghan e Harry.

"La coppia si è già baciata altre volte durante le partite di polo – ha ricordato – Nel 2018 lo aveva fatto in occasione di un evento simile, dove Harry, pieno di passione dopo aver giocato, piantò un bacio molto sexy sulle labbra di Meghan. La sua espressione era seria e sembrava perso in quel momento mentre girava la testa e teneva il busto in avanti. Meghan ha inclinato la testa all'indietro nello stesso gesto di sottomissione che Diana ha usato quando ha baciato Charles il giorno del loro matrimonio. Il trofeo di polo sembrava irrilevante e quasi bisognava ricordare loro che avrebbe dovuto essere consegnato".