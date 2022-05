“Ci sarà un percorso che può iniziare anche al quarto anno di liceo e pertanto dal 2023 stop al test di ingresso unico per la Facoltà di Medicina”

“Dal 2023 stop al test di ingresso unico per la Facoltà di Medicina”: l’annuncio della ministra dell’Università Messa per sopperire alla crisi della sanità italiana ha il crisma di quelle decisioni che avranno effetti di corso medio-lungo, ma è già qualcosa.

La ministra dell’Università Maria Cristina Messa lo ha detto senza mezzi termini nella sua veste di ospite a The Breakfast Club su Radio Capital.“Ecco le parole della ministra: “Dall’anno prossimo non ci sarà più il test d’ingresso unico per la facoltà di Medicina”.

Stop al test di ingresso a Medicina

“Ci sarà un percorso che può iniziare anche al quarto anno di liceo, dove gli studenti potranno cimentarsi con il test fino a quattro volte e entrare in graduatoria con il risultato migliore”.

In seconda battuta la titolare del governo presieduto da Mario Draghi ha illustrato la posizione del governo sulla carenza di camici bianchi: “Un problema serio per i prossimi due anni. Scontiamo ciò che è stato programmato anni fa”.

La sinergia con Roberto Speranza

“Noi con il ministro Roberto Speranza abbiamo aumentato tutti i numeri, sia degli studenti che possono accedere alle scuole di specializzazione che di quelli che possono entrare all’università di Medicina”.

Poi però le “dolenti note” per il presente: “Tuttavia le conseguenze di queste riforme non si avranno nell’immediato. Dobbiamo anche rendere più attrattivo il lavoro del medico generale che lavora nei territori locali perché sono sempre meno i giovani che vogliono fare questo lavoro”.