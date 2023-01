Damiano dei Maneskin cambia look: addio alla lunga chioma

Damiano dei Maneskin cambia look: addio alla lunga chioma

Damiano dei Maneskin cambia look: addio alla lunga chioma

Damiano dei Maneskin cambia look: i fan sono sconvolti dalla scelta a dir poco drastica.

Damiano David, leader dei Maneskin, ha deciso di cambiare look.

Il cantante ha detto addio alla sua lunga chioma da rock star in favore di un taglio netto. La foto, condivisa sul profilo ufficiale della band, ha sconvolto i fan.

Damiano dei Maneskin cambia look

Cambio look piuttosto drastico per Damiano David. Il cantante dei Maneskin ha deciso di darci un taglio e ha detto addio alla sua lunga chioma scura. Il cantante, contando sull’aiuto dei suoi colleghi, ha deciso di rasarsi a zero.

Damiano dei Maneskin rasato a zero

“Si dice che Damiano si sia rasato completamente la testa“, hanno scritto i Maneskin a didascalia dello scatto che ritrae il cantante con il nuovo hair look. Come mai l’artista ha deciso di cambiare completamente acconciatura? Al momento non è dato saperlo, ma potrebbe entrarci la promozione di un nuovo singolo.

La reazione dei fan

Davanti al cambio look di Damiano, i fan dei Maneskin non hanno reagito benissimo.

I lunghi capelli da rock star, infatti, sono sempre stati una sua caratteristica. Non a caso, tra i commenti al post che mostrano la rasatura a zero, si legge: “Per favore ditemi che è uno scherzo” oppure “Non ci dimenticheremo mai dei suoi capelli” o ancora “Faccio finta di non aver visto nulla“.