Damiano David lascia i Maneskin? Il commento del cantante preoccupa i fan, che lo criticano quasi in massa.

Damiano David lascia i Maneskin? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che il cantante si è fatto scappare un commento piuttosto ambiguo su Twitter. Possibile che l’artista stia pensando di mollare la band che l’ha reso famoso in tutto il mondo?

Damiano David lascia i Maneskin?

I fan dei Maneskin sono nel panico, dopo che Damiano David si è lasciato andare ad un commento che, ai più, è apparso ambiguo. Il terrore dei seguaci più accaniti è da ricollegare al probabile addio dell’artista ai Maneskin. Il tutto è nato dopo che il ragazzo e la fidanzata Giorgia Soleri hanno adottato un gatto vittima di maltrattamenti. La notizia è stata riportata da numerose testate, compresa Rai News, che ha titolato: “Damiano dei Maneskin adotta un gatto maltrattato“.

Poi, a didascalia si legge:

“Si chiama Zyggy, omaggio a Bowie, il gatto maltrattato, bianco e cieco da un occhio adottato da Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata”.

E’ proprio a questo cinguettio che David ha replicato in modo piuttosto ambiguo.

Damiano, al post di Rai News, ha commentato:

“Damiano David. Grazie“.

Poche parole, per indicare di voler essere chiamato con nome e cognome. Molto probabilmente, il cantante dei Maneskin non ha apprezzato il fatto che numerose testate abbiano parlato di lui collegandolo solo ed esclusivamente alla band. Questa sua puntualizzazione, però, ha fatto drizzare le antenne dei seguaci più attenti, che hanno visto il suo commento come un chiaro segno di problemi in corso con i suoi colleghi.

Le critiche a Damiano David

Al cinguettio di Damiano hanno risposto in massa, ma pochi si sono dimostrati solidali con lui. Su Twitter si legge: “Senza i Maneskin non sei nessuno” oppure “Che pretenzioso… È triste, sembra che tu abbia perso te stesso ultimamente. Non dimenticare mai chi sei e da dove vieni. Spero di sbagliarmi e che non intendevi questo, ma i fan sono delusi” o ancora “Invece il titolo è correttissimo, perché se uno legge Giorgia Soleri, la domanda successiva è: chi è?“. Al momento, Damiano non ha replicato né al gossip sull’addio e né tantomeno alle critiche dei fan.