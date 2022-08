Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri adottano un gatto cieco: il video del primo incontro commuove i fan.

Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri hanno adottato un gatto cieco, vittima di maltrattamenti. Il video del primo incontro con il ‘figlio’ peloso ha fatto il giro dei social, emozionando i fan.

Damiano e Giorgia Soleri adottano un gatto sordo

Nuovo amico a quattro zampe in casa di Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri. La coppia ha adottato un gatto cieco dall’Oasi felina di Pianoro, in provincia di Bologna. I due si sono avvicinati all’associazione nel 2021, quando un terribile incendio ha colpito la struttura, uccidendo diversi felini. Qui hanno scelto di adottare un gatto bianco vittima di maltrattamenti. Il nome scelto per il micio è a dir poco particolare.

Benvenuto Ziggy Stardust

Via Instagram, Giorgia ha presentato ai fan il nuovo arrivato:

“Ciao, mi chiamo Ziggy Stardust vengo dall’@oasifelinapianoro, dove sono stato salvato dopo atroci sofferenze. Ho 6 anni, miagolo come una papera, scodinzolo come segno di apprezzamento, il mio occhietto azzurro è cieco, ho l’eterocromia e l’anisocoria. Mi lavo facendo un rumore molto simile a quello di voi umani quando succhiate il brodo e soprattutto ho raggiunto il massimo livello come gatto-cozza. Mi piace dormire, svegliare chiunque con il mio miagolio strozzato e farmi coccolare come se non ci fosse un domani. Ci vedremo spesso su questi schermi, ora vado a miagolare in faccia a mio fratello Legolas e a mia sorella Bidet, noncurante della loro perplessità”.

La Soleri e Damiano hanno già due gatti che, per il momento, sembrano aver accolto più o meno bene Ziggy Stardust.

Damiano, Giorgia e il nuovo gatto: il video è virale

Il leader dei Maneskin e la sua dolce metà si sono recati all’Oasi felina di Pianoro già consapevoli di portare a casa il gatto bianco. Lo avevano già visto nei vari appelli dei volontari, quando si chiamava ancora Mattia. E’ stato amore a prima vista e il video del primo incontro con l’animale dimostra alla perfezione il colpo di fulmine.

Non a caso, il filmato è diventato virale.