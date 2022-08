Maneskin, l’esibizione agli Mtv VMA per vincere nuovi premi

Damiano e gli altri memebri dei Maneskin saranno protagonisti con un'esibizione canora ai prossimi Mtv VMA: l'obiettivo è quello di vincere nuovi premi

I Maneskin stanno per tornare su Mtv. L’amatissima rock band italiana parteciperà ai prossimi Mtv VMA con un’esibizione: l’obiettivo del gruppo è quello di vincere nuovi premi e stupire ancora. Damiano e gli altri memebri concorreranno per i titoli di Best New Artist e Best New Alternative.

Mtv VMA, anche i Maneskin saranno in gara

L’annuncio ha fatto impazzire i tantissimi fan della rock band italiana: i Maneskin parteciperanno ai prossimi Mtv VMA. La data da segnare sul calendario è quella del 29 agosto, l’esibizione si terrà ovviamente negli Stati Uniti. I Maneskin raggiungeranno il Paese al termine del loro mini tour in Giappone, che li ha visti protagonisti di tre date. Da quanto si apprende, la band canterà ‘Supermodel‘.

Dopo la vittoria del 2021 agli Mtv Ema come Best Rock, il grupo concorrerà quest’anno per i titoli di Best New Artist e Best New Alternative.

Un palco d’eccezione: chi sono gli altri partecipanti

Ad esibirsi in New Jersey, nella notte fra il 28 e 29 agosto, ci saranno anche tanti altri artisti apprezzati in tutto il globo. Tra gli altri citiamo: Lizzo, Blackpink, Jack Harlow, J Balvin, Anitta, Panic! at the Disco, Khalid e Mashmello e Nicki Minaj.