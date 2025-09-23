Il traffico aereo in Danimarca e Norvegia è stato messo in crisi da droni sospetti avvistati nei pressi degli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Per ore gli scali sono rimasti bloccati, causando deviazioni, ritardi e cancellazioni a catena che hanno coinvolto migliaia di passeggeri.

Caos in Danimarca e Norvegia per droni sospetti: aeroporti bloccati per ore

La serata di lunedì si è trasformata in un incubo per i passeggeri diretti in Danimarca e Norvegia. L’aeroporto di Kastrup, il più trafficato della Scandinavia, ha interrotto tutte le operazioni intorno alle 20:30 dopo l’avvistamento di tre o quattro droni di grandi dimensioni che sorvolavano l’area. In poche ore sono stati cancellati una cinquantina di decolli e oltre settanta aerei sono stati dirottati verso scali alternativi, tra cui Malmö e Göteborg, in Svezia. L’episodio ha creato lunghe attese e tensioni tra i viaggiatori rimasti bloccati a terra, mentre le autorità hanno avviato controlli a tappeto con il supporto delle forze armate.

Poco dopo la chiusura dello scalo danese, anche l’aeroporto di Oslo ha interrotto le operazioni intorno alla mezzanotte per la presenza di almeno due droni nelle vicinanze della pista di atterraggio. Il provvedimento, durato circa tre ore, ha coinvolto dodici voli tra arrivi e partenze. Le autorità norvegesi hanno parlato di una misura necessaria a garantire la sicurezza, sottolineando che lo spazio aereo è stato riaperto solo dopo aver verificato la cessata emergenza.

La polizia di Copenaghen e quella norvegese stanno ora collaborando per stabilire se vi sia un collegamento diretto tra i due episodi.

Caos in Danimarca e Norvegia per droni sospetti: riapertura e indagini in corso

Gli scali di Copenaghen e Oslo hanno riaperto dopo alcune ore. Secondo la polizia danese, i droni sono scomparsi dalla zona senza essere intercettati, rendendo difficile individuarne la provenienza.

L’episodio ha assunto anche una valenza politica. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando la vicenda sui social, ha denunciato nuove violazioni dello spazio aereo da parte della Russia ai danni di Paesi membri della NATO. Zelensky ha avvertito che senza una risposta ferma da parte degli alleati, Mosca continuerà a portare avanti provocazioni di questo tipo. La polizia danese, tuttavia, non ha confermato un collegamento diretto con la Russia, sottolineando che le indagini sono ancora in corso.