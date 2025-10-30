Tensione alle stelle a “Uomini e Donne” tra Maria De Filippi e Agnese De Pasquale. Vediamo insieme che cosa è successo.

Uomini e Donne, tensioni in studio tra Maria De Filippi e Agnese De Pasquale

Puntata colma di tensione quella di oggi, 30 ottobre 2025, di “Uomini e Donne“. Duro faccia a faccia infatti tra Maria De Filippi e Agnese De Pasquale al Trono Over.

La dama infatti è tornata a confrontarsi con Federico Mastrostefano, non capendo come mai lui non provi attrazione fisica per lei. A questo punto però è intervenuta Maria: “io ho visto il vostro post puntata e avevo decido di non mandarlo in onda per protezione tua, ma adesso spero che la regia lo mandi. Tu dici a Federico: ‘Adesso che non ci sono più io capisci quanto una donna ha valore rispetto ad altre che stanno lì.‘ L’ho trovato tremendo”. Dopo la messa in onda della clip, la De Filippi ha continuato: “svilisce Erika, gli dici ‘ti piace vincere facile? Vai con quella lì’. Ma caspita, chi sei? Non volevo neanche mandarlo in onda”.

UeD, tensione in studio tra Maria De Filippi e Agnese: “Datti una calmata”

Dopo la clip e le parole di Maria De Filippi, Agnese De Pasquale ha provato a difendersi provando a parlare di un “discorso caratteriale”, ma poi la conduttrice ha ripreso dicendo: “capita di non piacere a un uomo, è successo a tutte, ma si va avanti. Non è che non ti vuole perché è insicuro e le altre sono sceme. Datti una calmata.” Alla fine, nonostante ciò, Federico e Agnese si sono concessi un ballo, vedremo come andrà a finire tra loro.