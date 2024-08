David Lynch ha un’enfisema polmonare. Ad annunciarlo è stato lui stesso, sottolineando che la malattia è stata causata dalle troppe sigarette che ha fumato nel corso della sua vita.

Con un post condiviso su X (ex Twitter, David Lynch ha confermato di soffrire di enfisema polmonare. Il regista americano ha contratto questa malattia a causa del fumo, vizio che ha abbandonato da circa due anni. Oggi, da un punto di vista fisico, sta bene, ma non può nascondere che in futuro la patologia potrebbe creargli qualche problema.

Via X, David Lynch ha dichiarato:

Il regista americano ha fatto un elogio al vizio del fumo, riconoscendo che “il piacere ha un prezzo“.

Oltre a confermare l’enfisema, David Lynch ci ha tenuto a rassicurare i fan: non andrà mai in pensione, almeno non per il momento. Il regista 78enne sta bene e fino a quando la malattia glielo consentirà continuerà a recarsi sul set. Cosa accadrà quando non riuscirà più a farlo? Intervistato dalla rivista britannica Sight and Sound, per il numero che uscirà a settembre, ha ammesso che potrebbe pensare di dirigere gli attori da remoto.

Ladies and Gentlemen,

Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco – the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them – but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is…

