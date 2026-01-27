La storia di De Martino e Belen Rodriguez continua a far parlare. Dopo il recente lutto nella famiglia del conduttore napoletano, emergono nuovi segnali di vicinanza tra i due, a dimostrazione che, anche quando un amore finisce, il rispetto e i legami importanti possono rimanere.

La fine dell’amore tra De Martino e Belen: tutti i retroscena

Nel salotto di La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, la vicenda di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornata sotto i riflettori grazie a Riccardo Signoretti. Il direttore del settimanale Nuovo ha condiviso nuove indiscrezioni sulla separazione della coppia, sottolineando come la rottura non sia stata dettata dalla mancanza di amore, ma dalla difficoltà di trovare un equilibrio stabile.

“Le mie talpe, che sono le amiche di lei, mi hanno detto che tra i due non è finita perché era finito l’amore. Il motivo della rottura è che nonostante i sentimenti e la grande attrazione, non sono mai riusciti a trovare un equilibrio che permettesse loro di restare insieme. Ci hanno provato e riprovato, ma certamente dopo Stefano, un amore stabile, duraturo e progettuale lei non l’ha più ritrovato”, ha spiegato Signoretti.

Anche Belen aveva già parlato di una distanza emotiva che superava le difficoltà quotidiane, confessando momenti di solitudine e sofferenza: “Quando ero a terra sono rimasta sola. Quando è arrivata la malattia, la depressione, una brutta bestia che è venuta a bussare alla mia porta, non hanno saputo accompagnarmi, tenermi la mano. Mi sono sentita sola, tradita nel profondo, anche letteralmente”. La loro storia, intensa ma fragile, emerge quindi come un legame segnato più da dinamiche interne che da scandali o tradimenti.

“De Martino e Belen Rodriguez”, le indiscrezioni dopo il lutto

Nonostante la separazione, il rapporto tra Belen e Stefano sembra aver trovato una nuova dimensione, costruita soprattutto sull’amore condiviso per il figlio Santiago. Questo equilibrio si è manifestato con forza durante i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano, svoltisi il 20 gennaio a Torre del Greco. Presenti alla cerimonia, oltre a Stefano e alla sua famiglia, anche Belen con il figlio, in un gesto discreto ma carico di significato. “De Martino dà l’addio al papà e a consolarlo nel momento del dolore c’era la sua ex moglie… Chi era presente alla cerimonia funebre racconta che lei era sopraffatta dalle lacrime”, ha riportato Nuovo.

Il direttore Signoretti ha commentato: “Va bene lasciarsi, è umano, ma farsi la guerra o dimenticare sarebbe diabolico e non è il loro caso. Le relazioni possono finire, ma i rapporti importanti rimangono”.

La presenza della showgirl ha evidenziato come, pur concluse le dinamiche sentimentali, il rispetto e il legame umano possano persistere, rendendo il loro rapporto esemplare nel contesto dello spettacolo italiano.