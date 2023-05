Schiacciata dal peso di debiti per milioni è fallita la storica azienda del pandoro Paluani: dopo l’ingresso di Sperlari il Tribunale di Verona ha incamerato i libri contabili aziendali e la storia società dolciaria legata in particolare al Natale è fallita. Paluani era stata fondata nel 1921 e la sua sede storica è a Dossobuono. Ma cosa è successo? Che il giudice Maria Attanasio ha dichiarato il fallimento della Paluani Spa nominando curatori Matteo Creazzo e Andrea Rossi.

Debiti per milioni, fallita la Paluani

Sono stati convocati i creditori alla data del prossimo 23 ottobre. Un anno fa era partito il tentativo con la cessione lo scorso anno alla Sperlari, che fa capo al gruppo dolciario tedesco Katjes International. Erano state cedute attività per 7,6 milioni di euro all’asta organizzata dallo stesso tribunale. Paluani è nota per la produzione di pandori, panettoni e colombe pasquali, ma nel corso dell’ultimo quinquennio l’azienda ha incontrato gravi difficoltà finanziarie.

Le alienazioni e 82 milioni di scoperto

Poi era arrivata Sperlari e la speranza dell’ultima campagna natalizia in partenza ad agosto e per cui “si fa rifornimento di materie durante l’estate”. La Paluani in gestione dell’azienda tedesca ha cercato di riprendersi e riallinearsi alle quote di mercato perdute ma la Paluani Spa aveva tenuto gli immobili ed era incappata in alienazioni parziali. I debiti ammonterebbero a quasi 82 milioni di euro e l’importo disponibile per i creditori sarebbe stato di 815.660 euro.