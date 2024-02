Decisione storica in Francia: il Senato pensa al diritto all'aborto nella Costituzione

Il diritto all'aborto potrebbe presto entrare a far parte della Costituzione in Francia, il via libera ufficiale è arrivato in queste ore dal Senato.

La Francia sta per diventare il terreno di una decisione che potrebbe diventare storica, il Senato ha infatti dato il suo via libera per inserire il diritto all’aborto nella Costituzione. Nonostante il passo importante, è ancora presto per cantar vittoria, perché prima di vedere ufficialmente questa possibilità entrare in vigore, è attesa una votazione finale per i primi giorni di marzo.

Un ultimo voto

Ormai manca poco per scoprire se la Francia diventerà il primo paese dove il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza sarà inserito nella Costituzione. Al momento il Senato si è espresso favorevolmente al testo legato a questa proposta, evitando un rinvio per modificarla. Ciò significa che adesso manca solo un tassello.

Il 4 marzo si terrà infatti quella che sarà l’ultima votazione sulla questione e se i voti a favore saranno in maggioranza, allora la Francia avrà fatto ufficialmente la storia. Già la decisione di proseguire con questo progetto non era scontata, buona parte dei senatori del paese sono infatti centristi e di destra. Adesso lo scontro finale si terrà alle Camere riunite in Congresso.

Le parole di Macron

Anche se bisognerà attendere per avere un via libera definitivo, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron si è già sbilanciato rilasciando una dichiarazione molto positiva sulla decisione presa dal Senato, rivelando di essere molto contento per quanto avvenuto.

Per rendere effettivamente tale diritto garantito dalla Costituzione però, il 4 marzo bisognerà ottenere almeno 3 quinti dei voti del parlamento riunito in Congresso. Ciò significa che non dovremo attendere molto per scoprire le sorti di questa proposta.