Venerdì scorso la Corte suprema del Texas ha bloccato un aborto d’urgenza nei confronti di una donna di nome Kate Cox (31 anni), il cui feto era stato ritenuto non essere in salute. A riferirlo sono stati i media locali. La decisione è giunta dopo che il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha presentato all’alta corte una petizione per impedire alla 31enne l’interruzione di gravidanza, inizialmente approvata da un giudice distrettuale.

Aborto d’urgenza: una questione delicata in Texas

L’ultimo atto in una drammatica disputa sull’aborto nel conservatore stato del Sud: La Corte suprema del Texas si oppone all’aborto d’urgenza per una madre con diagnosi di trisomia 18 al feto. La donna, Kate Cox, e i medici sostengono che la restrizione potrebbe mettere a rischio la fertilità, innescando un confronto cruciale sulle leggi sull’interruzione di gravidanza nello stato.

Aborto d’urgenza: il parere del giudice distrettuale

Nel corso della giornata di giovedì, il giudice distrettuale Maya Guerra Gamble ha pronunciato un importante verdetto a favore di Cox, incinta da 20 settimane, stabilendo che le fosse consentito l’aborto in virtù di una disposizione di eccezione medica prevista dalle leggi sull’aborto del Texas, la quale autorizza la procedura quando la salute della donna è a rischio.

Aborto d’urgenza: decisione contestata

Nonostante tutto, la decisione è stata rapidamente contestata da Paxton, che ha presentato una petizione all’alta corte dello stato per bloccare l’ordine del tribunale di primo grado. Venerdì sera, la Corte suprema ha emesso una sospensione della decisione del giudice Gamble, come confermato da una copia della sentenza resa nota dagli avvocati di Cox.