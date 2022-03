Decreto Covid, stop a super green pass al lavoro: obbligo vaccinale solo per sanitari

Stop al super green pass al lavoro per gli over 50 dal primo aprile: lo prevede il nuovo decreto Covid su cui il governo sta discutendo.

Il nuovo decreto Covid discusso in cabina di regia a Palazzo Chigi ha stabilito che a partire dal primo aprile gli over 50 non dovranno più possedere il super green pass sui luoghi di lavoro. Il provvedimento ha inoltre stabilito che l’obbligo di vaccino resterà in vigore solo per il personale sanitario e delle Rsa fino a fine anno e non più anche per i comparti scuola e sicurezza.

Nuovo decreto sul super green pass

L’esecutivo ha infatti deciso che, con la fine dello stato di emergenza fissata per il 31 marzo, cesserà anche l’obbligo di possedere il super green pass nei posti di lavoro e sui trasporti. Basterà dunque esibire la certificazione base, ottenibile con guarigione o tampone negativo, anche per gli over 50 per i quali sulla carta resta comunque l’obbligo vaccinale.

Sempre dal primo aprile, per mangiare o consumare cibi o bevande in un tavolo all’aperto così come per le attività sportive sempre all’aperto non servirà più alcun green pass (né il base né il super).

Potrebbe invece servire ancora il tampone nei posti dove si verificano maggiori assembramenti, dagli stadi ai concerti.