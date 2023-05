Il Governo ha varato un primo pacchetto da 2 miliardi di euro di interventi per famiglie e imprese colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna.

Gli interventi del Governo dopo l’alluvione dell’Emilia-Romagna

Il Governo vara un primo pacchetto da 2 miliardi di euro di interventi per famiglie e imprese colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna. “Con questi provvedimenti primi importanti risposte ai territori colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna. È un decreto legge con i primi interventi urgenti, molto corposo, ci sono molte misure. Abbiamo approvato un’ordinanza di Protezione civile che estende stato di emergenza a tutti i comuni colpiti dall’alluvione, con riserva di estenderlo anche ai comuni colpiti nelle Marche e in Toscana” ha dichiarato Giorgia Meloni. “Il decreto legge prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto. Sul tema delle utenze è stata deliberata la sospensione da parte di Arera. Per quanto riguarda i mutui, non c’è bisogno di una norma. Su questo fa fede il protocollo d’intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi” ha aggiunto la premier.

Nel decreto è prevista anche “la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, una misura coperta fino a 580 milioni di euro. E c’è anche un bonus una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività, con copertura fino a 300 milioni di euro“. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici c’è la sospensione di tutti i termini amministrativi, compresi i concorsi. La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha invece stabilito il rinvio al 30 settembre 2023 del termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza il 30 aprile e il 31 maggio. Per la scuola previsto un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica.

Decreto Emilia-Romagna, Musumeci: “900€ a famiglia sfollata”

Il ministro della cultura Sangiuliano ha deciso l’aumento di un euro per i biglietti dei musei, per finanziare i recupero dei danni alle opere d’arte e ai luoghi di cultura. Il ministero degli Affari esteri ha previsto un contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall’alluvione. “Questo è un primo passo importante e vi ringraziamo, abbiamo davanti una strada che non sarà breve ma che vogliamo riuscire insieme a realizzare. L’Emilia era spezzata ed era in ginocchio, siamo riusciti a ripartire e ci siamo rialzati, siamo sicuri che faremo così anche per la Romagna, ma questo sarà possibile solo con un lavoro corale” ha dichiarato Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna.

“È prevista l’assegnazione ai nuclei familiari di un contributo, per l’autonoma sistemazione, di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con 4, fino a un massimo di 900 euro mensili. Qualora siano presenti portatori di handicap o disabili è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuno dei soggetti indicati” ha dichiarato Nello Musumeci, il ministro per la Protezione civile.