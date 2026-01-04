Delcy Rodriguez: Nuova Leader ad Interim del Venezuela Dopo l'Arresto di Maduro

La politica venezuelana sta attraversando un periodo di turbolenza, con la recente decisione della Corte Suprema che ha nominato Delcy Rodriguez come presidente ad interim del Paese, a seguito dell’arresto del presidente Nicolas Maduro. Questo sviluppo segna un cambiamento significativo nella leadership della nazione sudamericana, portando con sé nuove sfide e opportunità.

Chi è Delcy Rodriguez

Delcy Rodriguez, nata a Caracas, è figlia di Jorge Antonio Rodriguez, un noto guerrigliero di sinistra degli anni ’70. Laureatasi in giurisprudenza presso l’Universidad Central de Venezuela, ha avviato una carriera politica che l’ha vista rapidamente ascendere a posizioni chiave nel governo. Tra il 2013 e il 2014, ha ricoperto il ruolo di ministra della Comunicazione e dell’Informazione, per poi passare a quello di ministra degli Esteri dal 2014 al 2017.

Il percorso politico di Rodriguez

Durante il suo mandato come ministra degli Esteri, Rodriguez ha cercato di difendere gli interessi del Venezuela, contestando la sospensione del Paese dal blocco commerciale Mercosur. Nel 2017, ha assunto la presidenza di un’Assemblea Costituente che ha ampliato i poteri di Maduro, consolidando la sua posizione come figura di spicco nel governo. La sua nomina a vicepresidente è avvenuta nel giugno 2018, con Maduro che l’ha descritta come una “giovane donna coraggiosa” e una “rivoluzionaria” esperta.

Le sfide della nuova leadership

Con l’arresto di Maduro, Delcy Rodriguez si trova ora a gestire una situazione complessa. La Corte Suprema le ha conferito il potere di esercitare tutti i diritti e i doveri del presidente, sottolineando la necessità di garantire la continuità amministrativa del Paese. Rodriguez ha dichiarato la sua intenzione di difendere il Venezuela, richiamando il sostegno della comunità internazionale e avvertendo che ciò che è successo al Paese potrebbe accadere a qualsiasi nazione.

Reazioni internazionali e posizione degli Stati Uniti

La reazione degli Stati Uniti è stata immediata, con il presidente Donald Trump che ha annunciato che le compagnie petrolifere statunitensi sarebbero intervenute per sfruttare le risorse petrolifere del Venezuela. Durante una conferenza stampa, Trump ha affermato che le aziende americane avrebbero potuto contribuire a ricostruire il Paese. Tuttavia, Rodriguez ha denunciato l’operazione degli Stati Uniti come un “rapimento illegittimo”, chiedendo l’immediato rilascio di Maduro e della first lady, Cilia Flores.

Rodriguez ha sottolineato che le azioni statunitensi violano gravemente i diritti umani e hanno come obiettivo il cambio di regime in Venezuela, mirando a sfruttare le risorse naturali del Paese. Ha invitato il popolo venezuelano a mantenere la calma e a unirsi in difesa della sovranità nazionale, ricordando che il Venezuela non si arrenderà mai a nessun impero.

Prospettive future

Il futuro del Venezuela rimane incerto con Delcy Rodriguez al comando. La sua esperienza politica e la sua relazione con Maduro saranno fondamentali per affrontare le sfide che si presenteranno. Il Paese, ricco di risorse naturali, si trova ora a un bivio, con la necessità di affrontare pressioni esterne e interne mentre cerca di mantenere la propria indipendenza e sovranità.

La leadership di Delcy Rodriguez come presidente ad interim potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nella storia del Venezuela, con opportunità e rischi significativi da affrontare. La comunità internazionale osserverà attentamente come si svilupperà questa situazione in un contesto geopolitico in continua evoluzione.